12.800 yıl önce patlayan bir kuyruklu yıldızın izleri okyanus tabanında bulundu

Güney Karolina Üniversitesi'nden jeobilimci Christopher Moore liderliğindeki ekip, Grönland yakınlarındaki Baffin Körfezi'nden alınan dört tortul çekirdeği inceledi. Bu çekirdekler, binlerce yıl boyunca birikmiş deniz tabanı katmanlarını içeriyor.

Araştırmacılar, Younger Dryas dönemine denk gelen katmanlarda radyokarbon tarihleme ve ileri düzey kütle spektrometrisi kullanarak, kuyruklu yıldıza ait mikroskobik metal parçacıklarına ulaştı. Düşük oksijenli, yüksek nikel içerikli demir ve demir-silika açısından zengin mikrosferüller tespit edildi. Ayrıca platin ve iridyum gibi elementlerde gözlenen artış, bir hava patlaması sonrası oluşan etkileri işaret ediyor.

Elde edilen bulgular, benzer tortul katmanların karasal alanlarda da gözlemlenmesiyle birlikte, olayın küresel ölçekte gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın sonuçları PLOS One dergisinde yayımlandı.