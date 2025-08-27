500 milyon yıldır hayatta: Ay denizanası artık bilim insanlarının gizli silahı!

Ay denizanası (Aurelia aurita), basit yapısına rağmen son derece etkili bir canlı. Xu ve ekibi, denizanasının kaslarını uyaran küçük elektronik cihazlar takarak yönlendirebiliyor. Gelecekte bu sistem, sıcaklık, asitlik ve diğer okyanus verilerini ölçen sensörler taşıyacak.

Ay denizanası, 500 milyon yıldan fazla süredir hayatta kalabilmiş enerji açısından verimli bir canlı. Beyni ve omurgası olmamasına rağmen sinir ağı ve temel organları sayesinde hareket ediyor. İnsanlara zarar vermeyen zehirsiz dokunuşları ve 36 bin feet derinliğe kadar inebilme yeteneği, onu araştırmalar için ideal kılıyor. Xu, laboratuvarlarda denizanasının suyu nasıl ittiğini izlemek için mısır nişastası gibi biyolojik parçacıklar kullanıyor; bu yöntem eski, toksik tekniklerin yerini alıyor.

Araştırmalar yalnızca teknoloji geliştirmeye değil, etik sorumluluklara da odaklanıyor. Xu, denizanası tanklarında sağlıklı şekilde büyüyüp çoğaldığını gözlemliyor. Bu çalışma, doğadan ilham alarak enerji verimli ve çevreci araştırma araçları geliştirebileceğimizi gösteriyor. Ay denizanası, okyanusun hâlâ keşfedilmemiş bölgelerini haritalayabilecek bir veri toplama aracı olarak insan araştırmalarına katkı sağlayabilir.