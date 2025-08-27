Köpekbalıkları dişlerini kaybedebilir: Okyanus asitlenmesi felaketin habercisi!

Köpekbalıkları, dişlerini hızla yenileyebilen birden fazla sıra dişe sahiptir. Ancak hızla asitlenen okyanuslar, dişlerin zarar görmesine ve kayıpların yenilenme hızını aşmasına yol açabilir. Dişleri zarar gören köpekbalıkları, beslenmede zorlanabilir ve bu durum hem köpekbalığı popülasyonlarını hem de deniz ekosistemlerinin dengesini etkileyebilir.

Okyanus asitlenmesi, atmosferdeki karbondioksitin okyanuslar tarafından hızla emilmesiyle oluşur ve pH seviyesinin düşmesine neden olur. Araştırmaya göre, 2300 yılına kadar okyanus pH'ının 8,1'den 7,3'e düşmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, Almanya'daki bir akvaryumdan temin edilen 60 siyah uçlu resif köpekbalığı dişini, mevcut ve gelecekteki pH değerlerine sahip yapay deniz suyu tanklarında sekiz hafta boyunca gözlemledi. Daha asidik tankta dişler, kök erimesi ve diş kenarlarında bozulma gibi hasarlara uğradı.

Araştırmacılar, köpekbalıklarının diş yenilemeyi artırarak adaptasyon gösterebileceğini öngörüyor. Ancak insan kaynaklı CO₂ emisyonlarının azaltılması, okyanus asitlenmesinin etkilerini sınırlamak için kritik önemde.