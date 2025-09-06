İnanılmaz beyin haritası: Karar vermek sanıldığı kadar basit değil!

Projede 12 laboratuvar, 139 fare ve 600 binden fazla beyin hücresinden elde edilen veriler kullanıldı. Farelerin beyinlerine takılan Neuropixels adı verilen özel problar sayesinde aynı anda binlerce nöron kaydedildi. Deneyde fareler, ekranda beliren siyah-beyaz işaretin yönüne göre bir tekerleği çevirerek ödül kazandı.

Bilim insanları, klasik ders kitaplarında anlatıldığı gibi kararların yalnızca görsel korteks, prefrontal korteks ve motor bölgeler arasında doğrusal bir zincirle işlenmesini bekliyordu. Ancak sonuçlar, karar sinyallerinin ve geçmiş deneyimlerden gelen bilgilerin çok daha yaygın beyin bölgelerinde ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca işaretin belirsiz olduğu durumlarda farelerin tahmin yaparken de beynin neredeyse tamamında aktivite oluştuğunu tespit etti.

CERN'deki parçacık fiziği projeleri ve İnsan Genomu Projesi'ne benzetilen bu çalışma, nörobilimde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Araştırmacılar, bir sonraki adımın bu geniş aktivitenin kararları doğrudan tetikleyip tetiklemediğini ortaya koymak olduğunu söylüyor.