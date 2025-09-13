Bilim insanları 150 kat daha güçlü yakıt geliştirdi: Uzayda her şey değişecek!

Çalışmayı yürüten Kimya Bölümü'nden Dr. Michael Yeung, "Roketlerde her santimetre çok değerli. Daha az yakıtla aynı görev süresine ulaşmak, daha fazla ekipman ve numune için yer açmak demek" sözleriyle buluşun önemini vurguladı.

MnB2'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de yüksek potansiyeline rağmen son derece kararlı olması. Kerosin gibi bir ateşleyiciyle temas etmediği sürece kendiliğinden tutuşmuyor.

Araştırma ekibi, bileşiği yaklaşık 3.000°C sıcaklıkta özel bir "ark eritici" cihazıyla sentezledi. Bilgisayar modelleri, yapının simetriden sapmış bir "deformasyon" içerdiğini ve bu sayede yüksek miktarda enerjiyi depolayabildiğini ortaya koydu.

Roket yakıtının ötesinde, mangan diborürün otomobillerde katalitik konvertörleri güçlendirme ve plastiklerin geri dönüşümünde katalizör olarak kullanılma potansiyeli de bulunuyor.

Çalışma Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.