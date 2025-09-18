Çin’de tarihe geçecek deney: Nötrinoların kütle sırrı ortaya çıkıyor

Çin'de kurulan yeni nesil yeraltı gözlemevi, bu görünmez parçacıkları yakalayabilmek için devasa bir teknolojiyle donatıldı. Yer altına yerleştirilen ve 20 bin ton özel sıvı (sıvı sintilatör) ile doldurulan dev kubbe, nötrinoların izini sürebilmek için tasarlandı. Yakındaki nükleer santrallerden gelen nötrinolar, bu sıvının içindeki protonlarla çarpıştığında, günde yaklaşık 50 kez gözlemlenebilen ışık parlamaları ortaya çıkıyor. Bu sinyaller, uzaktan kontrol edilen sistemlerle kaydediliyor ve inceleniyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden Wang Yifang'ın da aralarında bulunduğu fizikçiler, bu deneyle nötrino kütlelerinin hiyerarşisini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Elde edilecek verilerin, hem parçacık fiziğinde hem de kozmoloji alanında devrim niteliğinde sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Araştırmanın, altı yıl içinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar üretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu çalışmaların maddenin ve anti-maddenin evrendeki dengesizliğini çözmede de önemli bir adım olabileceğini vurguluyor.