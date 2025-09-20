Ölüm tanımayan canlı: Tardigratlar uzayda bile hayatta kalıyor! Sırrı...

Tardigratların sırrı, "tun" adı verilen askıya alınmış animasyon durumuna geçmelerinde yatıyor. Su kaybettiklerinde baş ve bacaklarını içeri çekerek metabolizmalarını %0,01'e düşürüyor ve yıllarca bu şekilde hayatta kalabiliyorlar. 1948'de 120 yıllık örneklerin yeniden hareket ettiği, 1995'te ise 8 yıl boyunca kuruyan bireylerin yeniden canlandığı kaydedildi.

Bilim insanları, tardigratların ürettiği özel proteinlerin (TDP'ler ve Dsup) hücreleri adeta bir ağ gibi sararak DNA'yı koruduğunu keşfetti. Bu sayede canlılar, radyasyondan donmaya kadar birçok zorlu koşula dayanabiliyor.

Günümüzde araştırmacılar bu özellikleri insan yararına kullanmayı hedefliyor. Kanser tedavisinde sağlıklı dokuları korumak, aşı ve ilaçların uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlamak ve gelecekteki uzay yolculuklarında gıda güvenliğini artırmak için tardigratlar ilham kaynağı olabilir.