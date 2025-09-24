Bluetooth kullanıyorsanız dikkat: Hacker’ların ilk hedefi siz olabilirsiniz!

Özelliğin bir sessiz tehlike olabileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Bugüne kadar birçok alanda siber güvenlikle ilgili konulardan bahsedildi. Tabii bahsetmeyi biraz geri plana bıraktığımız ya da toplumda çok fazla farkında olunmayan da bir konu var, bu da Bluetooth konusu. Cihazların artması ile birlikte kulaklık olsun, aracımıza bindiğimiz zaman doğrudan telefonumuzla oradaki sistemi birleştirmek adına olsun birçok yerde Bluetooth özelliğini kullanmaktayız. 20-25 yıl önce bu gelişme bulunduğu zaman da birçok kişiyi heyecanlandıran bir teknolojiydi ve gerçekten de çok büyük katkıları da oldu. Ancak şu anda bir güvenlik zafiyeti haline dönüşmüş durumda. Elbette bunun için de yapabileceklerimiz var ama öncelikle Bluetooth'un da bir sessiz tehlike olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Topuzoğlu, özelliğin kullanılmadığı zamanlarda kapatılması gerektiğini söyleyerek, "Burada bununla ilgili bir takım yazılımlar kullanarak cihazlara bağlanabiliyorlar. Burada da bizim yapmamız gereken ilk önlem Bluetooth özelliğini sürekli açık bırakmamak. Çünkü sürekli açık olduğu zaman bir tarama durumunda bu frekanslar üzerinden cihazı aynı şekilde siber saldırıya maruz bırakmış oluyorsunuz. Aynı şekilde ismini gizlemek yani cihazınızın ismini açık bırakmamak yapılabilir. En azından taramalarda bulunmamış olacak. Yine bilinmeyen cihazlara bağlanılmaması gerekiyor. Çünkü haliyle yeni bir cihaz alındığında da bir takım riskleri yanında almış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.