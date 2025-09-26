Dünyanın en nadir orkidesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Çocukluğundan beri bu orkideye hayranlık duyan Batı Avustralya Üniversitesi'nden Prof. Kingsley Dixon, türün yok oluş sürecine tanık olduğunu söylüyor. 1980'lerde doğada keşfettiği orkidenin günümüzde sayısı neredeyse sıfıra inmiş durumda. İklim değişikliği ve habitat kaybı, orkidenin varlığını daha da tehdit ediyor.

Yeraltı orkidesi, yaşamak için karmaşık bir üçlü işbirliğine ihtiyaç duyuyor: Melaleuca çalıları, özel bir mantar ve orkidenin kendisi. Mantar, çalıdan aldığı besinleri orkideye aktarıyor. Ancak yangınlar, aşırı sıcaklıklar ve habitat tahribatı bu hassas döngüyü bozuyor.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında orkideyi yeniden üretmeye çalışıyor. Dixon ve ekibi, Melaleuca çalıları ve mantarlarla birlikte orkide tohumlarını yetiştirmeyi deniyor. Amaç, türü tamamen yok olmadan kurtarmak.

Uzmanlara göre, bu nadir orkidenin korunması, yalnızca Avustralya'nın değil, tüm dünyanın biyolojik mirası açısından hayati önem taşıyor.