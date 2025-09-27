4,5 milyar yıllık sır çözüldü: Jüpiter’in gerçek doğum tarihi ortaya çıktı!

Araştırma, özellikle meteoritlerde bulunan "kondrül" adı verilen, bir zamanlar erimiş küçük kaya damlacıklarına odaklanıyor. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden Sin-Iti Sirono ve İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Diego Turrini'nin yürüttüğü simülasyonlar, Jüpiter'in hızlı büyümesinin erken Güneş Sistemi'nde şiddetli çarpışmalara yol açtığını ortaya koyuyor. Bu çarpışmalar sırasında kaya ve toz parçaları eriyerek hızla soğumuş, böylece kondrüller meydana gelmiş.

Elde edilen sonuçlar, kondrül üretiminin zirveye ulaştığı dönemin Jüpiter'in gazı hızla çekip büyüdüğü zamanla çakıştığını gösteriyor. Bu da Jüpiter'in yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, yani Güneş Sistemi'nin ilk katı maddelerinin oluşumundan yaklaşık 1,8 milyon yıl sonra doğduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre kondrüller, sadece Jüpiter'in değil, Satürn ve Dünya gibi diğer gezegenlerin de kesin oluşum tarihlerinin belirlenmesinde önemli bir ipucu olabilir.