Ağaç gövdeleri her 10 yılda %3,3 kalınlaşıyor: İşte şaşırtan sebep

İngiltere Leeds Üniversitesi'nden tropikal ekoloji profesörü Tim Baker, ormanlarda depolanan karbon miktarının arttığının bilindiğini, ancak bu çalışmanın farklı boyutlardaki tüm ağaçların büyüdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Brezilya Mato Grosso Eyalet Üniversitesi'nden Beatriz Marimon ise bu gelişmenin "iyi haber" olduğunu, çünkü Amazon ağaçlarının küresel ısınmaya karşı beklenenden daha dayanıklı göründüğünü söyledi.

Araştırma ekibi, Amazon'un farklı bölgelerindeki 188 alanda uzun yıllara yayılan gözlemler yaptı. Sonuçlar, yalnızca büyük ağaçların değil küçüklerin de CO2'den faydalandığını ve büyüdüğünü gösterdi. Özellikle büyük ağaçların atmosferden yüksek miktarda CO2 çekerek iklim değişikliğinin etkilerini hafiflettiği vurgulandı.

Ancak bilim insanları bu olumlu tablonun kalıcı olmayabileceği uyarısında bulundu. Yükselen sıcaklıklar, kuraklık, yangınlar ve fırtınaların artmasıyla birlikte önümüzdeki on yıllarda büyümenin yavaşlayabileceği ve ağaç ölümlerinin çoğalabileceği öngörülüyor.

Araştırmacılar, Amazon'un karbon yutak işlevini sürdürebilmesi için ormanların bütünlüğünün korunmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.