Bilim insanları şokta: Bu kara delik evrenin kurallarını çiğniyor!

Eddington sınırı, bir kara deliğin sürdürülebilir şekilde yutabileceği maksimum madde oranını tanımlar. Bu sınır aşıldığında ışınımın oluşturduğu basınç, içeriye doğru çekimi engeller. Ancak kısa sürelerle bu sınır kırılabiliyor ve kara delikler olağanüstü hızla büyüyebiliyor. Bu olgu "süper-Eddington akresyonu" olarak adlandırılıyor ve bilim insanlarının, evrenin ilk bir milyar yılı içinde milyarlarca Güneş kütlesine ulaşan kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlamasına yardımcı olabilir.

RACS J0320-35, 2023'te NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ile kaydedildi ve erken evrendeki en parlak X-ışını kaynaklarından biri olarak dikkat çekti. Ardından Hindistan ve Avustralya'daki radyo teleskoplarla yapılan gözlemler, yayılan ışığın dağılımını ortaya koydu. Analizler, bu kuazarın ışık özelliklerinin süper-Eddington akresyon modelleriyle örtüştüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, bu keşfin kara deliklerin doğuşu ve evrenin erken dönemindeki büyüme süreçlerini anlamada önemli bir ipucu sunduğunu belirtiyor. Çalışma The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.