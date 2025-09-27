Evrenin şifresi mi? Samanyolu dışında 24 saat süren gizemli patlama!

NASA'nın Fermi Teleskobu tarafından 2 Temmuz'da kaydedilen ve GRB 250702BDE adı verilen bu olay, neredeyse bir tam gün boyunca devam ederek rekor kırdı. Normalde gama ışını patlamaları milisaniyeler ile birkaç dakika sürerken, bu patlama yaklaşık 24 saat boyunca tekrar eden güçlü radyasyon fışkırmalarıyla bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Araştırmanın ortak yazarı, Dublin Üniversitesi'nden astrofizikçi Antonio Martin-Carrillo, "GRB'ler genellikle bir yıldızın ölümüyle ortaya çıkar ve sadece bir kez gerçekleşir. Bu olay ise hem tekrarlayan hem de periyodik bir şekilde patlamalar gösterdi. Bu, 50 yıllık gözlemlerimizde ilk kez görüldü" dedi.

Uzmanlara göre patlamanın nedeni ya olağanüstü koşullar altında ölen dev bir yıldız ya da bir kara deliğin bir yıldızı parçalaması olabilir. Ancak bu durumda söz konusu kara deliğin sıradan değil, uzun süredir aranan orta kütleli kara delik olması gerektiği düşünülüyor. Araştırmacılar, Hubble ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin teleskoplarıyla patlamanın ayrıntılarını incelemeyi sürdürüyor. Bu gizemli olay, evrenin en büyük sırlarından birine ışık tutabilir.