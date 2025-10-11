190 milyon yıllık "ejderha" keşfedildi! Bilim insanlarını şoke eden gerçek!

Fosiller, profesyonel koleksiyoncu Chris Moore tarafından 2001 yılında İngiliz Kanalı kıyısındaki Golden Cap, Charmouth bölgesinde bulundu. Bölge, zengin fosil çeşitliliğiyle bilinen "Jurassic Coast" Dünya Mirası Alanı olarak tanınıyor. Fosil seti arasında, "devasa göz çukuru" ve uzun "kılıç benzeri burun" yapısına sahip bir kafatası yer alıyor. Fosilin üç boyutlu olarak neredeyse mükemmel korunmuş olması bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Araştırmacılar, X. goldencapsis'in diğer Erken Jurassic iktiyosurlardan farklı özellikler taşıdığını belirledi. Özellikle dış burun deliklerini çevreleyen kemik yapısı ve yuvarlak burun açıklığı dikkat çekti. Çok ince dişleri sayesinde bu türün muhtemelen kalamar benzeri küçük ve yumuşak avlarla beslendiği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki Xiphodracon, denizde aktif bir avcıydı ve yunus benzeri yüzgeçleriyle hızla hareket edebiliyordu. Fosilin incelenmesi, bazı iktiyosaur ailelerinin bu dönemde yok olmaya başladığını da gözler önüne serdi.