Bilim insanları Eski Türkler’in karıncalı yoğurt tarifini canlandırdı! İşte detaylar

Araştırmacılar, Bulgaristan'daki bir köyde, geleneksel tarifin hâlâ hatırlayan aile üyelerinden talimat alarak dört karıncayı ılık süt içine attı. Kavanoz daha sonra bir karınca yuvasına yerleştirildi ve bir gece boyunca mayalanmaya bırakıldı. Ertesi gün süt, hafif ekşi ve bitkisel aromalı bir tat kazanmıştı.

Laboratuvar analizlerinde, karıncaların doğal olarak laktik ve asetik asit bakterileri taşıdığı ve sütü mayalamada önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Ayrıca karıncalardaki formik asidin sütü asitleştirerek yoğurdun dokusunu etkilediği ve mikropların çoğalmasını desteklediği belirlendi.

Araştırmacılar, canlı karıncaların en iyi sonucu verdiğini, ancak sağlık açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Modern mutfakta da denemeler yapan Danimarkalı şefler, yoğurdu dondurma, peynir ve kokteyllerde kullanarak geleneksel tariften ilham aldı.

Araştırma ekibi, bu geleneksel tariflerin hem bilimsel hem de kültürel açıdan değerli olduğunu vurguladı ve insanların büyükannelerinin sıradışı tariflerine kulak vermesi gerektiğini belirtti.