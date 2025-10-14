Bilim tarihine geçebilir: Dişleri yeniden büyütmenin anahtarı bulundu

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde yaptıkları deneylerle hücrelerin nasıl özelleştiğini ve diş gelişimini yönlendiren sinyal yollarını izledi. Bulgular, dişlerin doğal olarak yeniden büyütülmesini sağlayacak rejeneratif tedaviler için önemli bir adım olarak görülüyor.

Ekip, apikal papillada bulunan CXCL12 proteini üreten hücrelerin diş kökü gelişiminde, dental foliküldeki PTHrP proteini üreten hücrelerin ise alveolar kemik oluşumunda etkili olduğunu keşfetti. Ayrıca, kemikleşmenin başlaması için Hedgehog sinyal yolunun baskılanması gerektiği belirlendi.

Çalışmanın yürütücüsü Mizuki Nagata, "Bu mekanizmaları anlamak, gelecekte diş ve çevresindeki dokuların kök hücrelerle yeniden oluşturulmasının önünü açabilir" dedi. Araştırma sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Uzmanlara göre bu gelişme, klasik implant ve protezlerin ötesine geçerek doğal diş dokusunu yeniden oluşturabilecek tedavilerin temelini atabilir.