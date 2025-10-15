Bilim insanları kanseri durdurabilecek yeni bir ilaç geliştirdi!

RAS geni, hücre büyüme yollarını başlatan merkezi bir rol oynuyor ve her beş kanserden birinde mutasyona uğruyor. Mutasyon gerçekleştiğinde, RAS proteini sürekli aktif kalarak kanser hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasına yol açıyor. Normalde RAS, hücre zarında yer alıp büyüme sinyalini başlatıyor; ancak tüm RAS veya bağlı enzimlerin tamamen engellenmesi sağlıklı hücrelerde yan etkilere neden olabiliyor.

Araştırmacılar, kimyasal tarama ve biyolojik deneylerle, PI3K ve RAS arasındaki etkileşimi bloke eden fakat PI3K'nin diğer görevlerini engellemeyen küçük bileşikler geliştirdi. Fare modellerinde RAS-mutantı akciğer tümörlerinde yapılan testler, tümör büyümesini durdurdu ve kan şekeri üzerinde olumsuz etki gözlenmedi. Ayrıca, HER2-mutantlı tümörlerde de benzer sonuçlar elde edildi.

Bu yeni ilaç adayları artık insanlarda ilk klinik denemelere başlıyor. Araştırmacılar, RAS ve HER2 mutasyonlu kanserlerde hem tek başına hem de diğer RAS hedefli ilaçlarla kombinasyon halinde etkinliğini test edecek. Bilim insanları, bu yaklaşımın kanser tedavisinde yan etkileri minimuma indirerek yeni bir dönemi başlatabileceğini belirtiyor.