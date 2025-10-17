710 bin yıllık volkan harekete geçti! İran ve çevresini tehdit ediyor mu?

European Space Agency'nin Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntülere göre Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasında zirve yakınındaki zeminde yaklaşık 9 santimetrelik bir yükselme meydana geldi. Bu hareket, yeraltında gaz basıncının birikmeye başladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı, volkanolog Pablo González, bu durumun yakın zamanda bir patlama anlamına gelmediğini ancak bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Taftan, tarihsel kayıtlarda patlaması görülmemiş bir stratovolkan olmasına rağmen aktif hidrotermal sistemleri ve kükürt kokulu fumarolleriyle biliniyor. 2023 yılında bölgedeki halk, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Khash kentinden bile hissedilen gaz salınımları bildirmeye başladı.

Volkanın uzak konumu ve güvenlik sorunları nedeniyle GPS izleme sistemi bulunmuyor. Ancak uzmanlar, yer kabuğundaki bu hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, çünkü Taftan'ın artık "sönmüş" değil, "uyuyan" bir volkan olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.