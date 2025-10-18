Evrenin en uzun patlaması kaydedildi: 7 saat süren GAMA ışını şok ediyor!

Astronomlar, şimdiye kadar kaydedilen en uzun gama ışını patlamasını gözlemlediklerini açıkladı. GRB 250702B adı verilen bu sinyal, NASA'nın Fermi teleskobunun 2 Temmuz 2025'te tespit etmesinin ardından yaklaşık 7 saat boyunca devam etti.

Araştırmacılar, bu olağanüstü patlamanın sıradan bir yıldızın çökmesinden kaynaklanmadığını düşünüyor. Çalışmaya göre, önceden var olan bir kara delik, bir yıldızın içine dalarak saatler süren güçlü jetler üretti. Bu süreç, "helyum birleşmesi" olarak adlandırılıyor ve kara deliğin yıldızın merkezine yaklaşırken oluşturduğu sıcak, manyetik bir gaz halkası sayesinde gerçekleşiyor.

GRB 250702B, önceki rekor sahibi GRB 111209A'yı geride bıraktı. Patlamanın ışık eğrisi, bir saniyelik hızlı titremeler gösteriyor; bu da motorun kompakt, yıldız kütleli bir kara delik olduğunu ortaya koyuyor. Webb Teleskobu ile yapılan takip gözlemlerinde kırmızıya kayma ölçüldü ve patlama bölgesinde parlak bir süpernova tespit edilemedi.

Uzmanlar, bu tür ultra uzun gama ışını patlamalarının ağır ve tozlu yıldız oluşum bölgelerinde daha sık görülebileceğini belirtiyor. Rubin Gözlemevi gibi geniş gökyüzü taramalarının, bu nadir olayların tespitinde kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

GRB 250702B'nin kesin nedeni henüz bilinmiyor, ancak araştırma, gama ışını patlamalarının yalnızca klasik yıldız çökmeleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Evrende daha önce gözlemlenmemiş olayların insanlığı beklediğini hatırlatıyor.