Yıldızlardan bile yaşlı çıktı! Suyun gerçek kökeni ilk kez kanıtlandı

Ağır su, normal suyun hidrojen atomlarının yerine nötron taşıyan deuterium izotopunun geçmesiyle oluşuyor. ALMA verilerine göre V883 Orionis'in diskinde ölçülen ağır su oranı, yıldız oluşmadan önceki moleküler gaz bulutlarındaki oranla aynı. Bu da suyun yıldız çevresinde yeniden oluşmadığını, milyarlarca yıl öncesine dayanan kökenini koruduğunu gösteriyor.

Araştırmayı yürüten National Radio Astronomy Observatory'den John Tobin, bu keşfin suyun bulutlardan gezegen sistemlerine kadar uzanan yolculuğuna dair ilk doğrudan kanıt olduğunu belirtti. University of Milan'dan Margot Leemker ise "Bu, suyun Güneş Sistemi'ne ve Dünya'ya nasıl ulaştığını anlamamızda büyük bir dönüm noktası" dedi.

Çalışma, 15 Ekim'de Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.