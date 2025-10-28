UV ışık altında hayalet gibi parlayan yarasa türleri ortaya çıktı! Bilim insanları gizemi çözemiyor...

Georgia Üniversitesi'nden bilim insanları, altı farklı türden 60 yarasa örneğini inceledi ve hepsinin UV ışığa maruz kaldığında ışık yaydığını belirledi. İncelenen türler arasında büyük kahverengi yarasa (Eptesicus fuscus), doğu kırmızı yarasası (Lasiurus borealis), Seminole yarasası (Lasiurus seminolus), güneydoğu myotisi (Myotis austroriparius), gri yarasa (Myotis grisescens) ve Brezilya serbest kuyruklu yarasası (Tadarida brasiliensis) yer alıyor.

Araştırmaya göre tüm yarasalarda parlama, kanatlar, arka bacaklar ve bacaklar arasındaki zar kısmında görülüyor ve her zaman aynı yeşil tonda gerçekleşiyor. Bu durum, özelliğin çiftleşme ya da tür tanıma gibi işlevlerle ilgili olma ihtimalini zayıflatıyor. Bilim insanları, söz konusu biyolojik özelliğin tüm türlerde ortak bir atadan gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Uzman Steven Castleberry, "Bu parıltı geçmişte evrimsel bir işleve sahip olmuş olabilir, ancak günümüzde sadece bir kalıntı niteliği taşıyor olabilir" diyor. Araştırmacılar, bu gizemli ışıltının yarasaların davranışlarıyla bağlantılı olup olmadığını anlamak için canlı bireyler üzerinde yeni çalışmalar yapmayı planlıyor.