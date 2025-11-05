Yeni harita Samanyolu’nun gizli bölgelerini ortaya çıkardı

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nden Silvia Mantovanini liderliğindeki ekip, bu verilerden 98 ila 207 bin radyo kaynağını içeren bir katalog hazırladı. Görüntü, 72–231 megahertz aralığında gözlemlerden oluşturuldu ve galaksinin düzlemini, yani yıldızların yoğunlaştığı ince bölgeyi hedef aldı. Haritadaki renkler insan gözüyle değil, farklı radyo frekans bantlarının değişimini gösterecek şekilde düzenlendi.

Araştırmacılar, yeni MWA fazı sayesinde çözünürlüğü artırarak hem geniş yapıların hem de küçük detayların aynı mozaikte korunmasını sağladı. Bu yöntem, süpernova kalıntıları, yıldız oluşum bölgeleri ve arka plandaki uzak galaksilerin radyo ışımalarını ayırt etmeyi kolaylaştırıyor.

Veriler herkese açık şekilde paylaşılmış durumda. Öğrenciler, araştırmacılar ve meraklılar, bu renkli radyo haritası üzerinden Samanyolu'nun manyetik yapısını ve yıldız doğum bölgelerini kendi gözleriyle keşfedebilecek.