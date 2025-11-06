Nobel ödüllü teori sarsıldı! Yeni araştırma: Evren aslında yavaşlıyor!

Araştırmaya göre evrenin genişlemesi hâlâ devam ediyor ancak önceki tahminlerin aksine artık ivme kaybediyor. Bu durum doğrulanırsa, evrenin sonsuza kadar genişlemek yerine "büyük çöküş (Big Crunch)" adı verilen ters bir Büyük Patlama senaryosuyla son bulabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, karanlık enerjinin varlığını destekleyen süpernova gözlemlerini yeniden analiz etti. 300 galaksinin yaşlarını farklı bir yöntemle hesaplayan ekip, geçmişteki süpernovaların sanılandan daha sönük olduğunu belirledi. Bu farkın, evrenin gerçekten hızlanmadığı anlamına gelebileceğini savunuyorlar.

Durham Üniversitesi'nden kozmolog Prof. Carlos Frenk, çalışmayı "kışkırtıcı ama dikkatle değerlendirilmesi gereken" bir bulgu olarak nitelendirdi. Bulgular, evrenin kaderine dair temel kabulleri sarsabilecek potansiyele sahip. Araştırma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.