Dünya’nın nefes almasını geciktiren gizli kimya ortaya çıktı!

Japonya'daki Okayama Üniversitesi araştırmacıları, bu gizemin ardında nikel ve üre adlı iki bileşiğin olabileceğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Dr. Dilan M. Ratnayake ve ekibi, bu maddelerin erken Dünya'daki siyanobakteri çoğalmasını sınırlayarak oksijen üretimini geciktirdiğini tespit etti.

Bilim insanları, Arkeen Dönemi koşullarını taklit eden laboratuvar deneylerinde yüksek nikel ve üre düzeylerinin bakterilerin büyümesini engellediğini, bu bileşiklerin azaldığı dönemlerde ise oksijen üretiminin hızlandığını gözlemledi.

Sonuçlar, oksijenin atmosferde birikmesinin, bu iki elementin doğal olarak azalmasıyla mümkün hale geldiğini gösteriyor. Bu bulgular, yalnızca Dünya'nın geçmişini anlamakla kalmıyor; aynı zamanda başka gezegenlerde yaşam izleri arayışında da önemli ipuçları sunuyor.

Araştırma, Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.