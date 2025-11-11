Popüler tatlandırıcı beyin bariyerine zarar verebilir: Felç riski artıyor

Bilim insanları, gazlı içeceklerdeki seviyelere yakın miktarda eritritole maruz kalan hücrelerde oksidatif stres ve hücre hasarı gözlemledi. Bu durum, beyni besleyen damarların esnekliğini bozarak kan akışını düzenleme yeteneğini zayıflatıyor. Araştırmaya göre eritritol, damarları genişleten nitrik oksit üretimini azaltırken, damarları daraltan endotelin-1 seviyesini artırıyor. Bu dengesizlik, beynin oksijen ve besinden mahrum kalmasına, dolayısıyla inme riskinin artmasına yol açabiliyor.

Ayrıca tatlandırıcının, vücudun pıhtıları çözerek damarı temizleyen doğal mekanizmasını da engellediği tespit edildi. Daha önceki geniş çaplı insan çalışmaları da eritritol seviyeleri yüksek bireylerde kalp krizi ve felç riskinin yaklaşık iki kat arttığını göstermişti.

Uzmanlar, bulguların laboratuvar ortamında elde edildiğini ve daha kapsamlı insan deneylerine ihtiyaç olduğunu belirtirken, "doğal" olarak tanıtılan bu tatlandırıcının uzun vadede sanıldığı kadar masum olmayabileceği konusunda uyarıyor.