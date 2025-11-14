Gezegenler artık gizlenemiyor: Bulutlar, uzaylı yaşamının ipuçlarını taşıyor!

Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları, uzak gezegenlerdeki bulutların uzaylı yaşamını gizlemek yerine açığa çıkarabileceğini gösteren önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırma ekibi, Dünya'nın stratosferinde yaşayan ve renkli biyopigmentler üreten yedi farklı mikrop türünün ışığı nasıl yansıttığını ölçerek ilk "atmosferik mikrop renk kütüphanesini" oluşturdu. Bu renk izleri, gelecekteki teleskopların bulutlu ötegezegenlerde yaşam izi ararken kullanabileceği yeni bir biyolojik imza anlamına geliyor.

Carl Sagan Institute araştırmacılarından Lígia Coelho'nun liderliğindeki çalışma, mikroorganizmaların 400–600 nanometre aralığında belirgin ışık soğurma özellikleri sergilediğini ortaya koyuyor. Kuruyan örneklerde bu renklerin daha net görüldüğü belirtiliyor. Eğer bu tür pigmentli mikroplar başka bir gezegenin bulutlarında yoğun şekilde bulunuyorsa, gezegenin yansıttığı ışığın spektrumunda tespit edilebilir değişiklikler yaratabiliyor.

Bu bulgular, NASA'nın Habitable Worlds gözlemevi gibi gelecekteki görevler için yol gösterici olacak. Avrupa Güney Gözlemevi'nin devasa teleskobu ELT'nin de 2029'da devreye girmesiyle, bulutlu gezegenlerin incelenmesi çok daha hassas hâle gelecek. Araştırmacılar, bu yöntemin özellikle yüzeyi kalın bulutlarla kaplı gezegenlerde yaşam arayışına yeni bir kapı açtığını vurguluyor. Bu çalışma Astrophysical Journal Letters'ta yayımlandı.