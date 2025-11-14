Uyku sandığınız gibi gelmiyor: Beyinde gizli bir ‘anahtar’ var!

Araştırmacılar, bu noktayı tespit eden "uyku mesafesi" adlı bir biyolojik işaret geliştirdi. Uyku mesafesi, bir süre sabit kalan ve ardından ani düşüş gösteren bir EEG göstergesi. Model, bir gecelik verilerden öğrenerek sonraki gecelerde uykuya geçiş noktasını yaklaşık 49 saniye hassasiyetle tahmin edebiliyor ve %95 doğruluk sağlıyor.

Beynin görsel işlem alanı olan oksipital korteks, uykuya geçişte öncelikli olarak tetikleniyor; frontal korteks ise biraz daha geç devreye giriyor. Bu, duyusal bölgelerin önce dinlenmeye geçtiğini, planlama ve karar bölgelerinin ise daha uzun süre uyanık kaldığını gösteriyor.

Uykuya geçişin bu ani doğası, klasik flip-flop nöron modellerini destekliyor. Araştırma, uykuyu takip etmede daha hassas bir biyolojik gösterge sunuyor ve sürücüler, ameliyathaneler veya uyku bozukluğu tanılarında potansiyel uygulamalar vadediyor.

Bulgular, uykunun karmaşık sistemlerdeki ani geçişler gibi öngörülebilir bir dinamikle gerçekleştiğini kanıtlıyor. Çalışma Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı.