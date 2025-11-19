Bu kaya her şeyi değiştiriyor! 3.33 milyar yıllık yaşam izleri ilk kez kesin olarak kanıtlandı

Carnegie Institution for Science'den mineralog ve astrobiyolog Robert Hazen ve ekibi, makine öğrenimiyle geliştirilen yöntem sayesinde, antik karbonun yaşamdan mı yoksa abiyotik süreçlerden mi kaynaklandığını yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla ayırt etmeyi başardı.

Pyrolysis-gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (Py-GC-MS) tekniğiyle 406 farklı örnek analiz edildi; bunlar arasında modern canlılar, stromatolit fosilleri ve silika içinde muhafaza olmuş karbon kalıntıları da yer aldı. Çalışma ayrıca 2,52 ve 2,3 milyar yıllık kaya örneklerinde, şimdiye dek bilinen en eski fotosentez izlerini de ortaya koydu.

Bu bulgular, fotosentezin başlangıç tarihini 800 milyon yıl geriye çekiyor. Uzmanlara göre yaşamın yalnızca fiziksel fosiller değil, kimyasal "yankılar" bıraktığı artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Hazen, "Bu moleküler hayaletler, milyarlarca yıl sonra bile yaşamın fısıltılarını taşıyor," diyerek araştırmanın önemini vurguladı. Bu çalışma, yaşamın Dünya'da çok daha erken başlamış olabileceğine dair güçlü bir bilimsel kanıt sunuyor.