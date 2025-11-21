Mikrodalga Tekniğiyle CO₂’den Yakıt Üretiminde Çığır Açan Gelişme
Tokyo Üniversitesi’nden bilim insanları, sanayi kimyasında enerji verimliliğini kökten değiştirebilecek devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Geleneksel ısıtma teknikleri, büyük alanları ısıtarak enerji israfına yol açarken, yeni mikrodalga odaklı sistem yalnızca reaksiyonun gerçekleştiği atomik bölgeyi hedef alıyor. Böylece enerji verimliliği mevcut yöntemlere göre yaklaşık 4,5 kat artırıldı.
Araştırmayı yürüten Fuminao Kishimoto ve ekibi, mikrodalgaları belirli bir frekansta ayarlayarak, gözenekli yapısıyla bilinen zeolit maddesi içindeki indiyum iyonlarını adeta "mikro anten" gibi kullanmayı başardı. Bu iyonlar, mikrodalga enerjisini yalnızca gerekli noktada ısıya dönüştürüyor. Bu sayede suyun ayrıştırılması, metan dönüşümü ve hatta CO2'nin yakıta çevrilmesi gibi çok yüksek enerji gerektiren süreçler artık daha düşük sıcaklıklarda yapılabilir hale geliyor.
Bu teknik yalnızca yakıt üretiminde değil, karbon geri dönüşümü ve plastiklerin yeniden işlenmesinde de kullanılabilecek potansiyel taşıyor. Şimdilik laboratuvar ölçeğinde olan proje için araştırma ekibi, önümüzdeki 10 yıl içinde pilot tesislerin kurulabileceğini, sanayiye entegrasyon için ise kurumsal iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.