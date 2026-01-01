Kozmik bir ilk: Çarpışma rotasında üç süper kütleli kara delik keşfedildi
Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık 1,2 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrende şimdiye kadar nadir görülen bir olaya tanıklık ediyor. J1218/1219+1035 adı verilen sistemde üç galaksi aynı anda birleşme sürecine girmiş durumda ve her birinin merkezinde aktif halde bulunan süper kütleli bir kara delik yer alıyor.
Bu olayı benzersiz kılan en önemli özellik, üç kara deliğin de aktif galaktik çekirdek (AGN) olması ve radyo dalgalarında parlak jetler yayması. ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan astrofizikçi Emma Schwartzman, bu tür üçlü aktif galaksi sistemlerinin son derece nadir olduğunu ve birleşme sürecinin ortasında yakalanmasının bilim insanlarına galaksilerin ve kara deliklerin birlikte nasıl büyüdüğünü gözlemleme fırsatı sunduğunu belirtiyor.
Galaksi birleşmeleri evrende yaygın olsa da, üç galaksinin aynı anda çarpışması oldukça ender görülüyor. Üstelik her üç galaksinin de aktif kara deliklere sahip olması daha da sıra dışı. Bu sistem, yakın evrende keşfedilen üçüncü üçlü AGN sistemi ve radyo dalgalarında parlayan ilk örnek olma özelliğini taşıyor.
Sistem ilk olarak WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) verilerinde fark edildi. Başta iki galaksinin birleşmesi sanılsa da, yapılan detaylı gözlemler üçüncü bir galaksinin de bu kozmik dansın parçası olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu tür nadir sistemleri daha iyi anlayabilmek için farklı dalga boylarında yeni gözlemler yapmayı planlıyor.
Çalışmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.