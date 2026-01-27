Fukushima’nın radyoaktif sularında beklenmedik keşif: "Sıradan" mikroplar hayatta kaldı

Normal şartlarda Çernobil gibi bölgelerde, radyasyona aşırı dayanıklı Deinococcus radiodurans gibi "süper" mikropların baskın olması beklenirdi. Ancak Keio Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı genetik analizler, bölgede denizlerde sıkça rastlanan Limnobacter ve Brevirhabdus cinsi bakterilerin hakim olduğunu gösterdi. Bu bakterilerin radyasyona karşı bilinen özel bir direnç mekanizması bulunmuyor.

Araştırmacılar, bu "sıradan" mikropların hayatta kalma sırrını oluşturdukları biyofilm tabakalarına bağlıyor. Bakteriler, salgıladıkları sümüksü bir matris sayesinde radyasyonun yıkıcı etkilerinden korunmayı başarmış görünüyor. Bu durum nükleer tesislerin devreden çıkarılma sürecinde yeni bir zorluğu da beraberinde getiriyor; zira bu biyofilmler metal korozyonunu hızlandırarak temizlik çalışmalarını zorlaştırabilir.

Fukushima, yaşamın uç koşullarda her zaman yeni yetenekler geliştirmediğini, bazen mevcut dayanıklılık stratejileriyle de varlığını sürdürebildiğini kanıtlıyor.