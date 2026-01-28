Parmak izindeki gizli bağ: Yapay zeka yüz yıllık sırrı açığa çıkardı

Minutiae (ayrıntı noktaları) adı verilen geleneksel uç ve çatal noktalarına odaklanmak yerine; yapay zeka, parmak izindeki sırt yönelimi ve kavis gibi yapısal desenleri analiz etti. 60.000'den fazla parmak iziyle eğitilen derin öğrenme modeli, farklı parmakların aynı kişiye ait olup olmadığını %77 doğrulukla tespit etmeyi başardı. Bu oran, birden fazla parmak izi birleştirildiğinde daha da yükseliyor.

Adli Tıp ve Güvenlikte Yeni Dönem

Bu keşif, özellikle farklı suç mahallerinde farklı parmak izleri bırakan şüphelilerin tespit edilmesinde devrim yaratabilir. Araştırma, 1.000 kişilik bir şüpheli listesini saniyeler içinde 40 kişinin altına düşürebiliyor.

Uzmanlar, sistemin henüz mahkemelerde kanıt sunacak düzeyde olmadığını, ancak soruşturma aşamasında büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca bu durum, akıllı telefonlardaki biyometrik güvenlik sistemlerinin "her parmağı ayrı bir anahtar" kabul eden varsayımının yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.