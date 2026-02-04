İkinci Dünya Bulundu mu? NASA Verilerinden Çıkan Şoke Edici Gerçek!

Bu gezegeni özel kılan en önemli detay, yörüngesinin Dünya gibi yaklaşık bir yıl sürmesi. Ancak yıldızı Güneş'e göre daha sönük ve soğuk olduğu için, HD 137010 b Dünya'nın aldığı enerjinin üçte birinden daha azını alabiliyor. Bu durum, yüzey sıcaklığının yaklaşık -68 santigrat derece civarında seyretmesine neden oluyor; bu da onu "Kızıl Gezegen" Mars'tan bile daha soğuk bir yer haline getiriyor.

YAŞAM İHTİMALİ VAR MI?

Dondurucu soğuğa rağmen bilim insanları henüz kapıyı tamamen kapatmış değil. Gezegenin yoğun bir karbondioksit atmosferine sahip olması durumunda, sera etkisi sayesinde sıvı su barındırabileceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu "Soğuk Dünya"nın yaşanabilir bölgede yer alma olasılığını %40 ile %51 arasında görüyor.

Şu an "aday" statüsünde olan HD 137010 b'nin kesin tespiti için TESS veya CHEOPS gibi yeni nesil teleskoplarla yapılacak gözlemler heyecanla bekleniyor.