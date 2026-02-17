Ay değil ama yanında geziyor! Dünya’yı takip eden gizemli cisim keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanan gizli bir "yarı uydu" keşfetti. 2025 PN7 adı verilen bu gök cismi, Ay gibi Dünya'nın etrafında dönmüyor ancak gezegenimize yakın bir yörüngede ilerleyerek adeta onu takip ediyor. Araştırmalara göre yaklaşık 30 metre çapındaki bu küçük asteroit, en az 60 yıldır Dünya'ya eşlik ediyor olabilir.

Cisim Dünya'ya en yakın konumunda yaklaşık 300 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşabiliyor. Bilim insanları, kaynağının Ay'dan kopan parçalar ya da asteroid kuşağı olabileceğini düşünüyor. 2085 yılına kadar Dünya'nın yakınında kalması beklenen bu tür yarı uyduların gelecekte uzay madenciliği veya araştırma görevleri için hedef olabileceği belirtiliyor.