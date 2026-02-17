Beyin sizi kandırıyor olabilir! Kör noktanın sırrı çözülüyor

Bilim insanları, gözümüzdeki "kör noktanın" bilincin nasıl oluştuğunu anlamada önemli bir ipucu olabileceğini düşünüyor. Optik sinirin göze bağlandığı bölgede bulunan bu doğal boşluk nedeniyle aslında görme alanımızda bir eksiklik var. Ancak beyin, çevredeki görüntüleri tamamlayarak bu boşluğu fark etmememizi sağlıyor.

Glasgow Üniversitesi araştırmacıları, beynin bu eksikliği nasıl doldurduğunu inceleyerek bilincin nasıl çalıştığını açıklamayı hedefliyor. Farklı bilinç teorilerini test edecek deneylerde, insanların kör nokta çevresindeki algısı ölçülecek. Uzmanlara göre beynin bu "görünmeyeni tamamlama" yeteneği, gerçekliği nasıl algıladığımızı ve bilincin nasıl ortaya çıktığını anlamaya yardımcı olabilir.