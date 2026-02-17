Samsung’dan ezber bozan hamle: Galaxy S26 ultra ekranı "gizlenebilir" olacak!

Güney Koreli teknoloji devi, sosyal medya üzerinden paylaştığı "We don't scroll and tell" (Kaydırıyoruz ama söylemiyoruz) başlıklı kısa bir video ile yeni gizlilik katmanını tanıttı. Videoda, toplu taşımada yanındaki kişinin ekranını dikizleyen "omuz sörfçülerine" karşı geliştirilen Zero-Peeking Privacy (Sıfır Dikizleme Gizliliği) özelliği gösteriliyor.

Bu teknoloji, ekranın ışık yollarını sınırlayarak sadece telefonun tam karşısında duran kişinin içeriği görmesini sağlıyor. Yanlardan veya farklı açılardan bakıldığında ekran tamamen siyah bir panel gibi görünüyor.

SADECE BELİRLİ BÖLGELERİ GİZLEMEK MÜMKÜN

Samsung'un resmi blog yazısında paylaştığı detaylara göre, bu özellik sadece tüm ekranı değil, ekranın belirli kısımlarını da gizleyebilecek. Örneğin;

Bankacılık işlemlerinde şifre ekranı,

Sanal klavye kullanımı,

Özel mesajlaşma pencereleri, gibi hassas alanlar tek bir dokunuşla başkaları için görünmez hale getirilebilecek.

GALAXY S26 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung, büyük lansman tarihini 25 Şubat 2026 olarak onayladı. Etkinlikte Galaxy S26 Ultra, S26+ ve standart S26 modellerinin yanı sıra merakla beklenen Galaxy Buds 4 kablosuz kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.

Donanım tarafında daha çok "istikrarlı ve güvenilir bir deneyim" sunmaya odaklanan Samsung'un, bu tür yazılım ve ekran inovasyonlarıyla fark yaratması bekleniyor.