Savunmada seri üretim sınavı! Milli havacılıkta "ekosistem olgunluğu" dönemi başlıyor!

PROTOTİPTEN SERİ ÜRETİME GEÇİŞ EN BÜYÜK SINAV

ROKETSAN Tedarik Kalite Güvence Müdürü Halil Yeşilbudak da sektörde en çok dile getirilen iki kavramın "kalite" ve "sürdürülebilirlik" olduğunu anlattı.

Firmaların prototip üretimde başarılı olsalar da seri üretim süreçlerini yeterince planlamadıklarında zorluk yaşayabildiğini ifade eden Yeşilbudak, üretim proseslerine hakimiyet, ileri ürün kalite planlaması ve kapasite yönetiminin seri üretimin temel unsurları olduğunu kaydetti.

Yeşilbudak, tedarikçilerin yalnızca tekil üretim değil, istenen adet ve takvimde üretim yapabilecek sistem altyapısına sahip olması gerektiğini aktardı.

ASELSAN Millileştirme ve Tedarikçi İlişkileri Müdürü Özgür Bayri de 2030 vizyonu doğrultusunda teknoloji odaklı ve ihracat merkezli bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Bayri, bir firmayı tedarik zincirine dahil ederken yalnızca teknik kabiliyet değil, ürünleştirme ve sanayileştirme olgunluğuna da baktıklarını belirtti.

AR-GE yetkinliği, konfigürasyon yönetimi, seri üretim kabiliyeti ve kapasite planlama disiplininin kritik kriterler arasında yer aldığını ifade eden Bayri, küresel rekabet ortamında hız ve kaliteyi birlikte sağlayabilen firmaların öne çıktığını dile getirdi.