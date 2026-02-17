Teknoloji ateşi Şanlıurfa’da yanacak! Bilişim Vadisi gençleri TEKNOFEST 2026’ya çağırıyor...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin üretim kültürünü güçlendiren stratejik bir zemin olduğunu belirtti.

"Türkçe Doğal Dil İşleme, Robotaksi Binek Otonom Araç, Kuantum Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Pardus Hata Yakalama ve Öneri" yarışmaları, Bilişim Vadisinin katkı sağladığı stratejik alanlar arasında yer alıyor.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda düzenlenecek olan ve 2018'den bu yana 4 milyonu aşkın başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesini tabana yayan önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

Bilişim Vadisi, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 için gençleri geleceğin teknolojilerini geliştirmeye davet ediyor.

"TEKNOFEST, gençlerimizin hayallerini mühendislik disiplinine dönüştürdüğü bir platformdur. Üretilen her proje, geliştirilen her prototip, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına atılmış somut bir adımdır." ifadelerini kullanan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi olarak bizler, yarışma sürecinin ötesine geçen bir ekosistem yaklaşımını benimsiyoruz. Kuantum teknolojilerinden otonom mobiliteye, doğal dil işleme ve açık kaynak yazılıma kadar stratejik alanlarda katkı sunduğumuz yarışmalar aracılığıyla gençlerimizin geliştirdiği projelerin kalıcı değere dönüşmesini hedefliyoruz. Amacımız fikir aşamasındaki çalışmaların girişime, girişimlerin ise küresel ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerine evrilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir zemin oluşturmaktır."

TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.