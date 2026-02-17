Uzay sandığımızdan farklı olabilir! Dünya’yı saran dev kalkan araştırılıyor

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin etrafında, bizi uzaydaki zararlı ışınlardan koruyan görünmez bir "duvar" olduğunu biliyor. Bu koruyucu kabuğa heliosfer deniyor. NASA'nın uzaya gönderdiği IMAP aracı, bu sınırın gerçek şeklini ilk kez net olarak ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Araç, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta Güneş'ten gelen parçacıkları inceleyerek bu kabuğun yuvarlak mı, uzamış mı yoksa kuyruklu bir yapıya mı sahip olduğunu belirleyecek. Elde edilecek bilgiler hem uzay hava olaylarını anlamaya hem de gelecekte Ay ve Mars görevlerinde astronotları korumaya yardımcı olacak.