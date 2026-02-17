Uzayda her şey tersine dönmüş olabilir! Bu gezegen sistemi bilim insanlarını şaşırttı

Gökbilimcileri şaşırtan sıra dışı bir gezegen sistemi keşfedildi. LHS 1903 adlı yıldızın etrafında dönen gezegenler, bilinen gezegen oluşum modellerine uymayan garip bir dizilim sergiliyor.

Yaklaşık 116 ışık yılı uzaklıktaki kırmızı cüce yıldızın çevresinde dört gezegen bulunuyor. Ancak dizilim alışılmışın tam tersi: yıldıza en yakın ve en uzak gezegenler kayalık, ortadaki iki gezegen ise gaz yapılı. Normalde kayalık gezegenlerin iç bölgelerde, gaz devlerinin ise dış bölgelerde oluşması bekleniyor.

Bilim insanlarına göre bu ters düzen, sistemin geçmişte büyük kozmik çarpışmalar ve göç hareketleri yaşamış olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, genç dönemde gezegenlerin yer değiştirmiş veya büyük bir çarpışma sonucu dıştaki gezegenin atmosferini kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.