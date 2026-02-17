Uzayda insan beyni yer değiştiriyor! Yeni araştırma şaşırttı

Yeni bir araştırma, uzaya giden astronotların beyinlerinin kafatası içinde fiziksel olarak yer değiştirdiğini ortaya koydu. 26 astronotun MR görüntülerini inceleyen bilim insanları, mikro yer çekimi ortamında beyin dokusunun yukarı ve arkaya doğru kaydığını ve uzayda kalış süresi uzadıkça bu değişimin arttığını belirledi.

Yer çekiminin olmaması nedeniyle vücut sıvıları baş bölgesine yöneliyor ve bu da beynin konum dengesini değiştiriyor. Bazı bölgelerde kayma 2 milimetreyi aşsa da astronotlarda belirgin sağlık sorunu görülmedi. Araştırmacılar, dönüşten yaklaşık 6 ay sonra beynin büyük ölçüde normale döndüğünü ancak bazı etkilerin daha uzun sürebileceğini ifade ediyor. Bulguların, gelecekteki uzun süreli uzay görevlerinin güvenliği açısından önemli olduğu vurgulanıyor.