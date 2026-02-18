Dijital teselli mümkün mü? ChatGPT ve Gemini fark oluşturdu!

Çalışmada, yüzlerce gerçek duygusal destek görüşmesi incelendi. Bulgular, yapay zekanın empatik dil kalıplarını tanıma ve uygulamada insan uzmanlara yakın performans gösterdiğini ortaya koydu. Sıradan bireylerle kıyaslandığında, LLM'ler şefkatli ve ilgili yanıtlar üretmede çok daha tutarlıydı. Bazı testlerde kullanıcılar, özellikle eğitim almamış insanlara göre, yapay zekanın yanıtlarını daha teselli edici buldu.

Geleneksel olarak empati, kişisel deneyim ve duygusal rezonansa dayalı "insana özgü" bir yetenek olarak görülüyordu. Ancak yapay zekalar, duyguları gerçekten hissetmese de, empatik dilin yapısını çözerek etkili bir şekilde taklit edebiliyor. Bu özellik, özellikle ruhsal destek arayan kişiler için yapay zekayı güvenilir ve rahatlatıcı bir kaynak haline getiriyor.

Araştırma, bu yeteneğin sağlık ve ruhsal destek sektöründe önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Örneğin doktorların ulaşamadığı anlarda, yapay zeka araçları hastalara duygusal destek ve onay sağlayabilir. Ancak uzmanlar, bu araçların insan bakımının yerini almayacağını; aksine tamamlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguluyor. İnsanların derin duygusal içgörüsü ve etik değerlendirmeleri hala benzersiz. Araştırmacılar, yapay zekanın empatisinin gerçek bir his olmadığını ve kullanıcıların bunu "gerçek anlayış" olarak yorumlamasının riskler taşıdığını belirtiyor. Dolayısıyla yapay zekanın sunduğu empati konusunda şeffaflık kritik önemde.