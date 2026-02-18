Doğaya meydan okuyan nehir! Dağları delerek akmasının sırrı çözüldü

ABD'nin Utah eyaletindeki Green Nehri, doğanın "en kolay yolu izler" kuralına meydan okuyarak sert kayaları yarıp yaklaşık 160 kilometre boyunca bir dağ silsilesinin içinden akıyor. Bu sıra dışı güzergahın nedeni ise uzun süredir jeologlar için gizemdi.

Yeni araştırmaya göre bunun arkasında, yerin yaklaşık 200 kilometre derinliğinde gerçekleşen "litosfer damlası" adı verilen bir süreç bulunuyor. Dağların altındaki ağır mineraller zamanla kopup mantoya doğru batarken, yüzeydeki kara parçasını da aşağı çekiyor. Bu çökme sırasında nehir için geçici bir geçit oluşuyor, ardından arazi tekrar yükseliyor ve nehir kayaları oyarak bugünkü kanyonları oluşturuyor.

Bilim insanları, yer kabuğunun iç yapısına ait sismik görüntülerde bu derin oluşumun izlerini tespit etti. Bulgular, Green Nehri'nin dağları delerek akmasının milyonlarca yıl önce meydana gelen bu jeolojik hareketle mümkün hale geldiğini gösteriyor.