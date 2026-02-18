Hesap makinesindeki gizli özellik ortaya çıktı! Yıllardır kimse bu tuşları kullanmamış...

HESAP MAKİNESİNDEKİ 'M' TUŞLARI NE İŞE YARAR?

Hesap makinelerinde bulunan "M" harfi, İngilizce Memory (hafıza) kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu özellik sayesinde yapılan işlemlerin sonuçları geçici olarak hafızada tutulabiliyor ve tekrar kullanılabiliyor.

Temel hafıza tuşları ise şu işlevleri yerine getiriyor:

M+: Ekrandaki değeri hafızaya ekliyor.

M-: Ekrandaki değeri hafızadaki toplamdan çıkarıyor.

MR (Memory Recall): Hafızada kayıtlı sonucu ekrana getiriyor.

MC (Memory Clear): Hafızadaki tüm verileri siliyor.

BORÇ HESABI ÖRNEĞİYLE 'M' HARFİNİN KULLANIMI

Uzmanlar, hafıza tuşlarının özellikle birden fazla kalemin toplandığı durumlarda işe yaradığını belirtiyor. Örneğin üç farklı kişiye olan borçların hesaplanması durumunda hafıza tuşları önemli kolaylık sağlıyor.

Ali'ye 30 TL, Veli'ye 25 TL ve Ahmet'e 20 TL borcu olan bir kişi, her sonucu bulduktan sonra M+ tuşuna basarak bu tutarları hafızaya ekleyebiliyor.

Daha sonra MR tuşuna basıldığında toplam borç olan 75 TL ekrana geliyor. Kişinin cebinde bulunan 40 TL, M− tuşu kullanılarak hafızadaki toplamdan düşürüldüğünde, tekrar MR tuşuna basıldığında kalan borcun 35 TL olduğu görülüyor.

İŞLEM SONUNDA HAFIZAYI TEMİZLEMEK ÖNEMLİ!

Uzmanlar, hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra MC tuşuna basılarak hafızanın temizlenmesi gerektiğini, aksi halde eski verilerin sonraki işlemleri etkileyebileceğini hatırlatıyor. Günlük hayatta çoğu kişinin farkında olmadan kullandığı hesap makinelerindeki bu özellik, doğru kullanıldığında karmaşık hesapları bile birkaç adımda çözmeyi mümkün kılıyor.