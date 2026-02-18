Kozmolojide yeni gerilim: Süpernova ölçümleri yeniden sorgulanıyor!

Evrenin hızlanarak genişlemesini açıklamak için kullanılan "karanlık enerji" kavramı son yıllarda yeniden tartışma konusu oldu. Son gözlemler, genişlemenin beklenenden farklı hızda gerçekleştiğine işaret edince bazı fizikçiler karanlık enerjinin zamanla değişiyor olabileceğini öne sürdü. Ancak yeni bir çalışma, sorunun teoride değil ölçümlerde olabileceğini savunuyor.

ABD merkezli DESI (Karanlık Enerji Spektroskopik Aracı) projesinin yayımladığı yeni galaksi haritaları, evrenin erken döneminden kalan kozmik ışınım verileriyle tam uyum göstermedi. Bu fark, karanlık enerjinin evrim geçiriyor olabileceği yorumlarını gündeme getirdi. Fakat çalışmanın yazarı, astrofizikçi Slava Turyshev, bu sonuca varmadan önce ölçüm hatalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Araştırmaya göre, uzak galaksilerin mesafesini hesaplamak için kullanılan süpernova parlaklık ölçümlerinde yalnızca 0,02 kadirlik küçük bir sapma bile mevcut çelişkiyi açıklayabilir.

Benzer şekilde, evrendeki mesafeleri ölçmek için kullanılan ve "kozmik cetvel" olarak anılan yöntemlerdeki küçük hatalar da sonuçları etkileyebilir. Turyshev bu nedenle, erken evren ölçümlerine daha az bağımlı alternatif hesaplama tekniklerinin kullanılması gerektiğini savunuyor. Eğer tüm düzeltmelere rağmen karanlık enerjide değişim sinyalleri devam ederse, bu kez gerçekten yeni fizik modellerine ihtiyaç duyulabilir. Bu olasılık, evrenin geleceğine dair anlayışımızı kökten değiştirebilir.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid teleskobundan gelecek yeni gözlem verileri ve DESI'nin ilerleyen veri yayımları, gizemi çözmede kilit rol oynayacak. Çalışma şimdilik bilim insanlarının değerlendirmesine açık bir ön baskı olarak arXiv platformunda yayımlandı. Bilim dünyası şimdi, evrenin en büyük sırlarından birine dair daha net cevaplar bekliyor.