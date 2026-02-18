Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen hata çözüldü! YouTube servisleri normale döndü

Kesinti takip sitesinin verilerinin kullanıcı bildirimlerine dayalı olduğu ve gerçek etkilenen kullanıcı sayısının bu rakamların üzerinde olabileceği belirtiliyor. Platformun yaşadığı bu teknik aksaklık sadece ABD ile sınırlı kalmadı; Hindistan, İngiltere, Avustralya ve Meksika gibi pek çok ülkede de kullanıcılar saatler boyunca sistemsel sorunlarla karşı karşıya kaldı.