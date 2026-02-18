Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen hata çözüldü! YouTube servisleri normale döndü
YouTube, 17 Şubat'ta dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim sorununun tamamen giderildiğini duyurdu. Platform yetkilileri, videoların ana sayfada ve diğer servislerde görünmesini engelleyen hatanın doğrudan öneri algoritmasındaki (recommendation system) teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti.
Dünya genelinde hizmet veren video paylaşım platformu YouTube, 17 Şubat'ta yaşanan ve küresel çapta erişim sorunlarına yol açan teknik aksaklığın giderildiğini duyurdu.
Kesinti takip sitesinin raporlarına göre, platformda kısa süreli ancak oldukça geniş kapsamlı bir kesinti meydana geldi. YouTube yetkilileri, sorunun temelinde öneri sistemindeki bir hatanın yattığını ve bu durumun videoların ana sayfa dahil tüm yüzeylerde görünmesini engellediğini belirtti.
Yapılan son güncellemede YouTube, öneri sistemindeki bu arızanın tamamen çözüldüğünü; YouTube ana sayfası, mobil uygulaması, YouTube Music, Kids ve TV servisleri dahil olmak üzere tüm platformların normale döndüğünü açıkladı. Sorunun en yoğun hissedildiği anlarda, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 320 binden fazla kullanıcı erişim sorunu bildirdi.
Kesinti takip sitesinin verilerinin kullanıcı bildirimlerine dayalı olduğu ve gerçek etkilenen kullanıcı sayısının bu rakamların üzerinde olabileceği belirtiliyor. Platformun yaşadığı bu teknik aksaklık sadece ABD ile sınırlı kalmadı; Hindistan, İngiltere, Avustralya ve Meksika gibi pek çok ülkede de kullanıcılar saatler boyunca sistemsel sorunlarla karşı karşıya kaldı.