Satürn'ün küçük ayı Enceladus’tan dev manyetik ağ: 500 bin kilometrelik etki
Satürn'ün sadece 500 kilometre çapındaki küçük buz dünyası Enceladus, boyutundan beklenmeyecek devasa bir elektromanyetik etki alanı oluşturuyor. Cassini uzay aracının verilerini inceleyen bilim insanları, bu küçük uydunun yarattığı manyetik dalgaların 504.000 kilometreden fazla bir mesafeye yayıldığını keşfetti. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklıktan bile daha fazla.
Fransa'daki Plazma Fizik Laboratuvarı'ndan (LPP) Lina Hadid liderliğindeki ekip, Enceladus'un güney kutbundaki çatlaklardan fışkıran su buharı ve tozun, Satürn'ün radyasyonuyla etkileşime girerek yüklü bir plazma oluşturduğunu belirledi. Bu etkileşim, "Alfvén kanatları" adı verilen ve manyetik alan çizgileri boyunca bir gitar telinin titreşimi gibi yayılan elektromanyetik dalgalar üretiyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Araştırmanın çarpıcı bulguları şunlar:
- Yansıma Mekanizması: Dalgalar Satürn'ün kutupları ile Enceladus'un yörüngesindeki plazma halkası arasında gidip gelerek dev bir elektromanyetik ağ örüyor.
- Menzil: Bu dalga imzaları, uydunun yarıçapının 2.000 katı uzaklıkta bile tespit edilebiliyor.
- Enerji Transferi: Enceladus, küçük boyutuna rağmen Satürn'ün uzay çevresine enerji ve momentum pompalayan gezegen ölçeğinde bir jeneratör görevi görüyor.
Journal of Geophysical Research: Space Physics dergisinde yayımlanan bu çalışma; Jüpiter'in ayları ve ötegezegen sistemlerini anlamak için yeni bir model sunuyor. 2040'larda planlanan yeni Enceladus görevleri için de kritik bir yol haritası çiziyor.