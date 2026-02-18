Üniversiteliler tarımda dijital dönüşüm için yeni projeler hazırlıyor

30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na hazırlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından desteklenen Kapsül Yok Takım Kaptanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Serkan Gedik, AA muhabirine, başvuruları 20 Şubat'a kadar devam eden yarışma için heyecanlı olduklarını söyledi.

Bugüne kadar farklı projelerle, lise yıllarından bu yana 9 kez TEKNOFEST'e katıldığını anlatan Gedik, şöyle devam etti:

"Ekibimiz aslında sadece bilgisayar mühendisliği alanında çalışmıyor, multidisipliner ve girişimcilik odaklı. Bu sene tarım teknolojilerinde yarışacağız. Burada bir projemiz var. Projemizin ismi 'Kök Veri'. Bizim buradaki amacımız çiftçinin minimum danışmanlık ve sistem ihtiyacıyla, maksimum verimle ürünler yetiştirmesi. Sözleşmeli üretim yapan firmaların saha kontrolündeki operasyonel maliyetleri çok ciddi şekilde azaltacak bir proje yapmayı hedefliyoruz."

"BU GÜCÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Gedik, çiftçilere ve firmalara web üzerinden yapay zeka destekli analiz sistemi sunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarımda büyüyen sahalar ve bunları kontrol etmek tabii ki teknolojiyle mümkün. Bunun mantıklı olabilmesi için bir insanın gücüne ve birçok maddi külfetin altına girilmeden yapılması gerekiyor. Bu yüzden yapay zekanın tarıma entegre edilmesi, teknolojinin bu yönde gelişmesi çok ciddi öneme sahip. Biz de zaten açığı doldurmak için projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'de bulunan bu dinamik gençlik ve ürettiği projelerle bu çok rahat şekilde sağlanabilir. Biz de aslında bunu yapmak istiyoruz, bu gücü göstermek istiyoruz. En sonunda ürünümüzü çıkartıp, sahalarda denemeyi ve bunu uygulamayı istiyoruz."

Kapsül Cmarl Altay Takım Kaptanı Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Can Ayar da hastalıklı bitkiyi, insansız hava aracıyla görüntü işleme teknikleriyle tespit edip, anında müdahale etmeyi mümkün kılacak proje geliştirdiklerini dile getirdi.

Konya gibi tarım alanında gelişmiş bir şehirde ne yapabileceklerini çok düşündüklerini aktaran Ayar, bu düşünce sonrası geliştirdikleri projeyle yarışmadan derece beklediklerini bildirdi.

GENÇLERİN TÜRKİYE'Yİ TARIMDA DAHA İYİ KONUMA GETİRECEĞİNE İNANIYOR

Takım üyesi Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Emre Bayrakcı da büyük hedeflere sahip olduklarını vurgulayarak, "Günümüzde teknolojiyi herhangi bir alanda kullanmamak büyük eksiklik olur. Tarıma da teknolojiyi entegre etmenin çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ülkemiz adına teknolojiyi tarımda kullanmak çok olumlu sonuçlar yansıtacaktır." dedi.

Kapsül Oasis Automata Takım Kaptanı Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Koray Altınsoy da yazdan beri projeleri üzerinde çalıştıklarını, tarımda kullanılacak robot tasarladıklarını söyledi.

Altınsoy, gençlerin Türkiye'yi tarımda daha iyi konuma getireceğine inandığına işaret ederek, "Türkiye için tarımda dijital dönüşüm tabii çok gerekli. Çünkü biz bir robot araştırırken yurt dışında nasıl bir dijitalleştirme yapmışlar, nasıl ekipmanlar var, onun araştırmasını yaparak projeyi bulduk. Biz bir tarım ülkesiyiz ve özellikle Konya zaten bildiğiniz üzere buğday ve şeker pancarı gibi çeşitli ürünlerden tam bir tarım şehri. O yüzden dijitalleşmek bizim için çok büyük bir şart." ifadelerini kullandı.