NASA Başkanı Isaacman’den sert eleştiri: Starliner görevi "en üst düzey başarısızlık"
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Boeing’in Starliner uzay aracıyla gerçekleştirilen ve astronotların mahsur kalmasına neden olan test uçuşundaki başarısızlıklar nedeniyle hem Boeing’i hem de kendi kurumunu sert bir dille eleştirdi. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Isaacman, 311 sayfalık kapsamlı bir raporun sonuçlarını paylaşarak, görevin "Tip A Aksaklık" (Type A Mishap) kategorisine alındığını duyurdu. Bu kategori, Challenger ve Columbia faciaları ile aynı düzeyde, en yüksek seviyeli görev başarısızlığı sınıfı olarak biliniyor.
Haziran 2024'te başlayan görevde, Starliner uzay aracının iticilerinde meydana gelen arızalar nedeniyle astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) planlanandan 9 ay daha fazla kalmak zorunda kalmış ve sonunda bir SpaceX kapsülüyle Dünya'ya dönebilmişlerdi.
Rapor, teknik itici sorunlarının ötesinde, her iki kurumdaki "karar alma ve liderlik" mekanizmalarındaki derin kusurlara dikkat çekiyor. Isaacman, 30'dan fazla fırlatma denemesinin yarattığı takvim baskısı ve "karar yorgunluğunun" profesyonelliğe aykırı davranışlara ve risk toleransının aşırı artmasına yol açtığını belirtti. NASA, teknik sorunlar tamamen çözülene ve kurumsal kültürde gerekli değişiklikler yapılana kadar Starliner ile yeni bir mürettebatlı uçuş gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı.