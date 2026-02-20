Teknokulis Haberler NASA Başkanı Isaacman’den sert eleştiri: Starliner görevi "en üst düzey başarısızlık"

NASA Başkanı Isaacman’den sert eleştiri: Starliner görevi "en üst düzey başarısızlık" NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Boeing’in Starliner uzay aracıyla gerçekleştirilen ve astronotların mahsur kalmasına neden olan test uçuşundaki başarısızlıklar nedeniyle hem Boeing’i hem de kendi kurumunu sert bir dille eleştirdi. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Isaacman, 311 sayfalık kapsamlı bir raporun sonuçlarını paylaşarak, görevin "Tip A Aksaklık" (Type A Mishap) kategorisine alındığını duyurdu. Bu kategori, Challenger ve Columbia faciaları ile aynı düzeyde, en yüksek seviyeli görev başarısızlığı sınıfı olarak biliniyor.

