Android kullanıcıları vedaya hazırlanıyor: Google hava durumu uygulaması tarihe karışıyor!

Özellikle sempatik kurbağa maskotu "Froggy" ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Google Hava Durumu, artık bağımsız bir deneyim sunmayacak. Son raporlara göre Google, bu hizmeti ayrı bir uygulama veya özel bir arayüz olarak sunmak yerine doğrudan Google Arama sonuçlarına entegre etmeye başladı.

KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

Değişim kademeli olarak dünya genelindeki kullanıcılara yansıtılıyor. Artık hava durumuna bakmak istediğinizde, alışık olduğunuz özel uygulama arayüzü yerine sizi Google'ın web tabanlı arama sonuçları karşılayacak. Sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış ihtimali gibi temel veriler korunsa da, kullanıcılar o eski tanıdık "app" hissinin kaybolmasından şikayetçi.

NEDEN BU KARAR ALINDI?

Google'ın bu hamlesinin arkasında maliyetleri düşürme ve bakım süreçlerini sadeleştirme stratejisi yattığı düşünülüyor. Arama motoru devi, tüm hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak uygulama kalabalığını azaltmayı hedefliyor.

Eğer hava durumu takibi sizin için vazgeçilmezse, Pixel cihazlardaki entegre widget'lar bir süre daha hizmet vermeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak genel Android kitlesi için artık farklı bir hava durumu uygulaması arayışına girme vakti gelmiş olabilir.